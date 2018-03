parcheggiatori abusivi

Individuati e sanzionati 6 parcheggiatori abusivi in zona Stadio e al Politeama

Controlli a tappeto sui parcheggiatori abusivi in zona Stadio e al Politeama.

Controlli a tappeto sui parcheggiatori abusivi in zona Stadio e al Politeama. Sei le persone sanzionate dalla polizia municipale al termine degli interventi effettuati in occasione del match Palermo-Carpi al Renzo Barbera e vicino al cantiere dell’anello ferroviario di piazza Castelnuovo.

A ciascuno di loro è stata elevata una multa da mille euro. Si tratta di C.D.C. (22 anni) e M.G. (45), sorpresi all’opera in piazza Giovanni Paolo II. Gli altri, al Politeama, “se ne stavano sornioni sul marciapiede per non essere individuati”, scrivono dalla polizia municipale. Agli agenti intervenuti, però, non sono sfuggiti i gesti con cui richiamavano l’attenzione degli automobilisti e le richieste di denaro.

