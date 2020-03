aggressione

Infastidisce viaggiatori poi si scaglia contro agenti. Arrestato 31enne alla Stazione Centrale

Si scaglia contro gli agenti della Polizia di Stato durante un controllo alla Stazione Centrale. Arrestato.

La Polizia di Stato durante gli ordinari servizi di vigilanza e prevenzione in ambito ferroviario, ha tratto in arresto per i reati resistenza, violenza, minaccia e lesioni a p.u. un cittadino extracomunitario 31enne il quale, sottoposto ad un controllo all’interno della Stazione Centrale, si è scagliato contro gli agenti, minacciandoli ed aggredendoli.

L’uomo è stato notato dai poliziotti del Compartimento Polizia Ferroviaria all’interno dello scalo ferroviario, nei pressi delle macchinette erogatrici di biglietti, mentre infastidiva gli utenti in transito o coloro che si fermavano per acquistare i titoli di viaggio per i treni. All’atto della sua identificazione, però, quest’ultimo ha reagito con minacce verbali, per poi passare alle vie di fatto, aggredendo fisicamente gli agenti. Con non poca fatica l’uomo è stato bloccato, identificato e tratto in arresto; dopo gli adempimenti di rito è stato poi associato presso la Casa Circondariale “Lorusso-Pagliarelli”.

L’arresto è stato convalidato dall’Autorità Giudiziaria.

Il fenomeno dell’accattonaggio, della presenza di persone moleste o di borseggiatori presso gli scali ferroviari, viene costantemente attenzionato dagli agenti della Polfer: spesso si tratta di soggetti che apparentemente si rendono disponibili ad aiutare i viaggiatori in difficoltà, per poi pretendere del denaro o commettere reati predatori, quali furti e borseggi, approfittando della loro momentanea distrazione.

La Polizia di Stato consiglia sempre ai viaggiatori in transito presso le Stazioni di non lasciare mai i bagagli incustoditi e di non perderli di vista in alcun caso, segnalando agli agenti che presidiano regolarmente gli Scali eventuali anomalie o circostanze sospette di cui fossero testimoni.

Fonte: Polizia di Stato

