Ingroia: ''Io ubriaco? Tutto falso''

''Non ero ubriaco''. ╚ quanto afferma l'ex pm Antonio Ingroia attraverso un video pubblicato sul suo profilo Facebook.

"Non ero ubriaco". È quanto afferma l'ex pm Antonio Ingroia attraverso un video pubblicato sul suo profilo Facebook, spiegando quanto accaduto il 19 aprile all'aeroporto di Parigi.

"Siamo qui per smentire false notizie - afferma Ingroia accanto alla moglie Giselle Oberti -. Uno dei problemi principali che abbiamo nel nostro Paese è quello della disinformazione e delle fake news. Spesso in nome della sicurezza si fanno abusi e poi la stampa fa la sua parte. Sono stato anche io vittima di questo uso pretestuoso della sicurezza".

"C'è stato un banale litigio per una questione di posti a sedere sull'aereo di Air France - continua -, il comandante ha preso ovviamente posizione a favore del membro dell'equipaggio con cui avevo litigato e si è arrivati al punto che ha deciso che io costituissi un pericolo per la sicurezza. Si sono inventati che io fossi ubriaco: tutto falso. Come è falso che sia stato 'rispedito' in Italia: ho proseguito poi il mio viaggio e sono qui in America Latina".

