maturità 2018

Iniziano gli esami di maturità, le tracce della prova di italiano

Aperto alle 8,34 il ''plico telematico'' del Ministero dell'Istruzione

di Palermomania.it | Pubblicata il: 20/06/2018 - 09:34:39 Letto 425 volte

Sono ufficialmente iniziati gli esami di maturità: stamattina sono state rese note le tracce della prova di italiano che gli oltre 500mila maturandi italiani stanno svolgendo in queste concitate ore.

Alle 8,34 è stato aperto il "plico telematico" del MIUR contenente le tracce per le varie tipologie della prova:

- Per il tema storico (Tipologia C) Giorgio Bassani - con un brano sulle persecuzioni razziali tratto dal suo libro più famoso Il Giardino dei Finzi-Contini -, Alcide De Gasperi e Aldo Moro.

- Per il saggio o articolo di giornale (Tipologia B), il Ministero dell’Istruzione propone invece i volti della solitudine con una poesia di Alda Merini per il componimento artistico-letterario, masse e propaganda per quello storico-politico, il dibattito bioetico sulla clonazione per il tecnico-scientifico e la creatività per quello socio-economico.

- Per il tema di ordine generale (Tipologia D), nel 70esimo anno della Costituzione è stato scelto il principio dell’uguaglianza formale e sostanziale della Carta.

Esami di maturità al via dunque, i candidati hanno a disposizione 6 ore per giocarsi gran parte della carriera scolastica in questa prova al passo con l'attualità e con le vicende che hanno toccato da vicino gli italiani.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!