Iniziano i lavori in Viale Regione Siciliana

Scattano oggi i lavori sulla circonvallazione per le manutenzioni del ponte all’altezza di via Ernesto Basile

Sveglia con l’incubo traffico in viale Regione Siciliana. Scattano oggi i lavori sulla circonvallazione per le manutenzioni del ponte all’altezza di via Ernesto Basile. Si tratta di un’opera necessaria, ma che allo stesso provocherà inevitabilmente disagi alla circolazione, considerando che in quella porzione di viale Regione per due settimane chiuderà prima la carreggiata centrale in direzione Catania e a seguire quella col senso di marcia verso Trapani.

Insomma, si tratterà di un banco di prova non da poco per la mobilità lungo l’arteria stradale più trafficata della città, specie adesso che tutte le attività sono tornate a regime da ieri dopo il periodo di feste. Si parte oggi, chiudendo la carreggiata centrale in direzione Catania e, dopo sette giorni, si procederà con l’altra accanto. La polizia municipale collaborerà con il personale impegnato nel cantiere al fine di limitare il disagio alla circolazione, dirottando i mezzi dalle corsie centrali verso quelle laterali. Sperando, ovviamente, che tutto possa limitarsi alle due settimane di lavori previste dal Comune. Sì, perché su questi lavori il maltempo potrebbe giocare un ruolo da variabile impazzita. Già da oggi, infatti, il meteo dovrebbe ricominciare a fare le bizze dopo la tregue degli ultimi due giorni. E non bisogna dimenticare quanto è successo lo scorso anno, quando proprio l’ondata di maltempo fece rinviare i lavori sul cavalcavia di via Giafar da febbraio ad aprile.

L’amministrazione, però, ha preferito posticipare l’avvio del cantiere per non appesantire il traffico nella zona, dato che il ponte di via Basile si trova proprio vicino allo spazio in cui è stata allestita una fiera con giostre e bancarelle che ha attirato tantissimi palermitani nell’arco delle feste.

Riprendono, dunque, le manutenzioni che il Comune, attraverso l’Ufficio Infrastrutture e Servizi a rete, sta portando avanti ormai da tempo su viale Regione Siciliana. Si tratta di un cantiere che rientra nell’ambito dell’accordo quadro per i lavori su ponti, cavalcavia, sottopassi e sovrappassi di proprietà dell’amministrazione. Cantieri che nell’arco di tutto il 2018 hanno sicuramente provocato non pochi disagi agli automobilisti che percorrono la circonvallazione. Rappresentano ancora un ricordo fresco tutti i problemi alla circolazione per le manutenzioni ai ponti Corleone, di via Giafar, di Bonagia e a quello di corso Calatafimi.

Finite le feste, invece, si torna all’ordinarietà lungo quelle strade del centro che nel periodo di luci, vacanze e shopping, si sono trasformate in isole pedonali. Da ieri, infatti, ha riaperto alle auto via Ruggero Settimo che, da prima di Natale, è stata chiusa ai mezzi per essere trasformata in un’isola pedonale. L’esperimento dello scorso anno sembra aver funzionato anche nelle ultime settimane con via Ruggero Settimo, che rappresenta il cuore del centro e dello shopping nel capoluogo, che è stata invasa da famiglie e ragazzi che la percorrevano a piedi. Da qui in avanti si andrà avanti come sempre. Via Ruggero Settimo, infatti, tornerà pedonale solo dal sabato pomeriggio alla domenica sera.

Stesso discorso per quanto riguarda il Cassaro basso. E anche per quello di mezzo. Sì, perché nel corso delle ultime feste anche il segmento di corso Vittorio Emanuele che va da via Roma ai Quattro canti si è adeguato a quello che avviene nella parte bassa del Cassaro. Anche su corso Vittorio Emanuele da ieri le cose sono tornate alla normalità, sia sul Cassaro basso, sia su quello di mezzo. Questi due segmenti di strada, infatti, diventeranno isole pedonali dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina, mentre negli altri giorni il percorso sarà semi-pedonale. Questo significa che le auto potranno marciare solo nella direzione che va da via Porto di Salvo ai Quattro canti, mentre le porzioni laterali del Cassaro saranno riservate ai pedoni.

