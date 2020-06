piano Trabucco

Iniziati i lavori per il cantiere Eurospin a Cruillas, ma è già polemica per il piano Trabucco

''Con l'apertura del primo cantiere per la costruzione dell'edificio per il Discount Eurospin, della realizzazione del prolungamento di via Roentgen non si sa nulla'', afferma il consigliere comunale Massimo Giaconia del gruppo Avanti Insieme.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 10/06/2020 - 15:41:26 Letto 423 volte

“Iniziati i lavori di realizzazione dell'area produttiva prevista nel piano con l'apertura del primo cantiere per la costruzione dell'edificio per il Discount Eurospin, mentre della realizzazione del prolungamento di via Roentgen non si sa nulla.



Se si è potuto constatare che, hanno avuto inizio i lavori volti alla realizzazione dell’area produttiva e commerciale di cui al Piano Particolareggiato in zona “D2” denominato Trabucco, approvato dopo un travagliato iter protrattosi per anni, non si può tuttavia non esprimere grande preoccupazione per l’inquietante silenzio che deriva dal mancato inizio delle attività volte a realizzare il prolungamento della via W. K. Roentgen, così come previsto dall’emendamento n. 1 e dagli O. d. G. approvati ed inseriti nella Deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 20.02.2019.



Il collegamento della via W. K. Roentegen al viale Regione Siciliana è assolutamente necessario a snellire l’intenso traffico che già soffoca le strette strade del quartiere Cruillas dove insistono l'ospedale Cervello, l'Agenzia delle Entrate insieme a numerosi plessi scolastici, area che altrimenti rimarrebbe “paralizzata” alla luce delle nuove esigenze della mobilità urbana che sorgeranno a completamento del Piano particolareggiato".



Lo afferma il consigliere comunale Massimo Giaconia del gruppo Avanti Insieme, che in data odierna ha scritto una nota all‘assessora Maria Prestigiacomo ed al capo Area Tecnica della Rigenerazione Urbana e per conoscenza al sindaco, al presidente del Consiglio comunale ed al presidente della VI Circoscrizione, con la quale chiede, inoltre, “una precisa indicazione circa la data in cui verrà dato inizio all'esecuzione del prolungamento deliberato”.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!