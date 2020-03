coronavirus

Inno di Mameli anche nei balconi di Palermo

La musica come terapia contro la paura del Covid-19.

13/03/2020

“Canta che ti passa”. L’Italia dei social chiama e i quartieri deserti si accendono attraverso migliaia di persone che si danno appuntamento fuori dai balconi, per intonare in coro canzoni e condividere ore di socialità nonostante l’isolamento del Paese. Da Nord a Sud, tutti rigorosamente rinchiusi in casa, ma comunque insieme. E con la musica come terapia contro la paura del Covid-19. Quella dell’inno di Mameli prima di tutti. Anche Palermo, come mostra questo video, la città ha risuonato sia dell’Inno di Mameli ma anche di improvvisazioni a suon di musica.





