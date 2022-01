Insulti e minacce novax a primario Cervello. Caronia: ''Grande vicinanza. Autori siano presto individuati e sanzionati''

minacce novax

"Desidero esprimere la mia più grande solidarietà e vicinanza a Tiziana Maniscalchi, primario del reparto Covid dell'ospedale Cervello vittima di attacchi e insulti sui social network. In questi terribili mesi di pandemia sono sempre stata vicina a lei e ai suoi colleghi e non posso accettare che siano fatti oggetto di critiche e attacchi volgari e immotivati.

Qualsiasi forma di violenza verbale è inaccettabile, a maggior ragione se rivolta contro chi, da quasi due anni, è impegnato in prima linea nella lotta contro il virus.

Una lotta resa ancor più difficile proprio da chi rifiuta il vaccino e a volte persino le cure.

Mi auguro che gli autori di queste minacce e insulti siano presto identificati e sanzionati."

Lo ha dichiarato Marianna Caronia commentando la notizia degli insulti rivolti alla dottoressa dell’Ospedale Cervello Tiziana Maniscalchi, primario e responsabile del reparto Covid.

"Esprimo la mia vicinanza a Tiziana Maniscalchi, vittima di una inaccettabile macchina del fango messa in piedi sui canali social da alcuni no vax che mi auguro possano essere presto identificati. L'impegno e l'abnegazione di Maniscalchi nella lotta alla pandemia costituiscono un esempio da seguire che non può essere macchiato da offese o insulti personali, specialmente in questo momento molto delicato nel quale si registra un aumento dei contagi. Sono sicuro che Maniscalchi non si farà intimidire da chi semina odio e porterà avanti con la stessa passione e lo stesso impegno il proprio dovere a tutela della salute dei cittadini". Lo dichiara il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando.

