Intercettata busta con proiettile per Mattarella

All'interno anche un messaggio minatorio. Continua la scia di minacce al Presidente della Repubblica

Pubblicata il: 01/06/2018 - 11:09:09

Una busta contenente un proiettile indirizzato al presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarebbe stata intercettata dai carabinieri, all'ufficio postale di Calasca Castiglione in provincia di Verbania.

Oltre al proiettile, all'interno della busta sarebbe stato rinvenuto un messaggio minatorio rivolto al Presidente.

In questi giorni il capo dello Stato è stato oggetto di numerose minacce e offese, anche non inerenti in alcun modo alla sfera politica, tra le quali anche quelle scritte sui social ai danni del fratello Piersanti Mattarella, ex presidente della Regione Siciliana ucciso dalla mafia nel 1980.

L'ondata di minacce, alcune ad opera anche di utenti facebook palermitani, aveva avuto inizio dopo la decisione di Mattarella di non avallare la nascita di un governo Cinque Stelle-Lega che avesse Paolo Savona come ministro dell'Economia; mossa, quella del "no", che aveva posto Mattarella al centro di innumerevoli critiche, dall'essere assoggettato ai poteri forti al non avere a cuore la propria patria ma solo i mercati.

