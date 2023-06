ripristino rete stradale

Interrotto servizio riparazione buche Rap, Marino: ''Comune non interviene e i palermitani rimangono senza manutenzione stradale''

''Rap ha interrotto il servizio dal 29 maggio 2023, il Comune non interviene e i cittadini continuano a non aver garantito un minimo di manutenzione stradale'', ha sottolineato Emanuele Marino (Consigliere Ottava Circoscrizione, PD).

Rap da lunedì 29 maggio 2023 non effettua più i servizi di monitoraggio, pronto intervento ed emergenza per il ripristino della rete stradale cittadina.

La società partecipata, infatti, lamenta che lo svolgimento di tali attività esulano dal contratto di servizio e che queste sono state rese in assenza di provvedimenti amministrativi autorizzatori, ma per solo senso di responsabilità nei confronti del Comune e della cittadinanza.

Risulta, peraltro, ancora lontano il concreto affidamento ai privati delle opere di rifacimento di strade e marciapiedi.

“Lo scaricabile in atto” - ha dichiarato Emanuele Marino (Consigliere Ottava Circoscrizione, PD) - “tenuto conto dello stato in cui versa la città, con buche che mettono a rischio l’incolumità di motociclisti e pedoni, nonché paralizzano il traffico come recentemente avvenuto nella bretella laterale del sottopasso di via Crispi, mettono a nudo l’incapacità di questa Amministrazione di provvedere ai servizi minimi che devono essere offerti ai cittadini”.

“Nonostante le promesse diffuse in campagna elettorale, ad un anno dal voto, siamo ben lontani dalla tanto decantata normalità – conclude -, anzi ci troviamo in una situazione di assoluta gravità, mancando il benché minimo affidamento dei servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete viaria cittadina”.

Fonte: Gruppo Cons. Ottava Circoscrizione PD

