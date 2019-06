Abusivismo

Interventi antiabusivismo: sequestrate due officine a Palermo

La Polizia Municipale ha sequestrato una officina di autoriparazioni ed una autorimessa per abusivismo.

Il nucleo di polizia ambientale nel corso degli accertamenti mirati al rispetto della normativa ambientale ha sequestrato una officina di autoriparazioni in via Mongerbino ed una autorimessa in via Cesalpino.

Durante il sopralluogo in via Mongerbino gli agenti hanno riscontrato che nell'officina di circa 40 metri quadrati, dotata con attrezzature e strumenti di lavoro erano presenti due auto in attesa di riparazione.

Alla rituale richiesta di documentazioni amministrative, il titolare di 63 anni non esibiva, perché sprovvisto, le autorizzazioni necessarie e la relazione fonometrica indispensabile per la specifica attività e quindi si procedeva alla chiusura immediata con il sequestro dei locali.

Lo stesso provvedimento veniva eseguito in un altro intervento effettuato con i carabinieri della stazione Palermo Scalo, nel piano scantinato di un edificio di via Cesalpino, nei confronti del titolare 31enne di una autorimessa con annesso autolavaggio manuale, estesa circa 900 metri quadrati.

Al momento del sopralluogo veniva rilevata un’attività in pieno svolgimento, con autovetture in fase di lavaggio e asciugatura e 60 autoveicoli e 10 motocicli custoditi all’interno, di fatto abusiva, senza alcuna autorizzazione.

Fonte: Polizia Municipale

