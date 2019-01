caso sorelle Napoli

Intimidazioni alle sorelle Napoli: La commissione regionale antimafia a Mezzojuso

''Sulla vicenda delle sorelle Napoli e su tutto quanto vi ruota attorno sarò ascoltato giovedì prossimo dalla commissione regionale antimafia''. Lo dice il sindaco di Mezzojuso Salvatore Giardina.

La commissione antimafia, nei locali del Comune di Mezzojuso, a partire dalle 11, ascolterà anche il comandante della locale stazione dei carabinieri Pietro Saviano, Salvatore Battaglia, il ragazzo a cui nei giorni scorsi è stata incendiata l’auto ed il sindaco di Godrano Epifanio Mastropaolo.

“Sarà per me l’occasione - aggiunge il sindaco Giardina - per poter chiarire la mia posizione e quella dell’amministrazione comunale ad un organo istituzionale così importante e poter dare un contributo all’accertamento della verità”.

