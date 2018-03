Elezioni politiche 2018

Intoppo a Palermo, 200 mila schede da ristampare

di Palermomania.it | Pubblicata il: 03/03/2018 - 22:46:09 Letto 430 volte

Schede da ristampare a Palermo. Succede a poche ore dall’apertura dei seggi. 200 mila in tutto le schede da rifare, un intoppo non da poco a poche ore dal l’apertura dei seggi. Il tutto si è deciso in un vertice alla Prefettura dopo che nei quartieri Uditore, Passo di Rigano e nel centro storico sono state consegnate delle schede sbagliate ai presidenti di seggio.

In pratica, al posto delle schede corrette relative ai rispettivi collegi del Senato in questi quartieri sono state consegnate quelle del collegio del Senato di Bagheria. Una notte di straordinari quindi per coloro che dovranno ristampare 200 mila schede nel giro di poche ore. Il tutto entro le 7 del mattino, quando i seggi verranno aperti e inizieranno le operazioni di voto.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!