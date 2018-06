Investe motociclista e scappa: caccia al pirata della strada

pirata della strada

Investe un motociclista e fugge.

Investe un motociclista e fugge. È successo intorno alle 13 tra via Empedocle Restivo e via Sardegna. Il ferito, che non è in gravi condizioni, ha una profonda ferita al piede e i medici dell’ospedale Villa Sofia lo stanno sottoponendo ad un intervento chirurgico.

La centrale operativa della polizia municipale è stata allertata dai carabinieri. Sono in corso accertamenti dei vigili della sezione Infortunistica per rintracciare il pirata della strada alla guida di un’auto.

