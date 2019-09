''Io sono di Milano e sono italiano, voi siciliani invece...'' Milanese cacciato da un B&B di Palermo

turista cacciato

Milanese cacciato da un B&B di Palermo.

Allusioni e battute su una ragazza nera, nata in Italia ma ghanese di origine, che lavora in un bed and breakfast di Palermo, ma anche altre battute sulla "superiorità" degli italiani rispetto ai migranti e alla fine, la proprietaria del B&B, Barbara Alongi, ha deciso di cacciare il turista milanese e di allontanarlo.



È accaduto a Palermo, dove il milanese 70enne era ospite. "Caro ospite ignorante - spiega la proprietaria del B&B sulla sua pagina Facebook - nascere a Palermo per noi è sufficiente per essere italiani e se per te i siciliani non lo sono, stattene serenamente a casa tua. Se pensi che il "vero italiano" sia un essere superiore, noi tutti siamo più italiani di te. Felice di averti - con il sorriso - sbattuto la porta in faccia, perché qui è casa mia e non diamo il benvenuto a chi non lo merita. W il mondo a colori".

"Ho sopportato qualche minuto, poi ho deciso di intervenire - racconta Emiliano Nania, marito della titolare del b&b "La terrazza sul centro" - La ragazza è una collaboratrice bravissima del b&b e merita rispetto". Il milanese doveva restare ancora un giorno, ma ha dovuto fare le valigie.

