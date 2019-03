chiusura tratta ferroviaria

Ipotesi di chiusura della tratta ferroviaria tra Patti e Sant'Agata di Militello

Interpellanza di Calderone (FI) : ''Ammodernamento necessario ma senza compromettere la stagione estiva del territorio''.

Questa mattina è stata presentata un’interpellanza a firma dell’on. Tommaso Calderone, in merito a maggiori dettagli sulla chiusura della tratta ferroviaria tra Patti e Sant’Agata di Militello, per realizzare lavori di ammodernamento. Un progetto necessario, che comprende 98 km per creare nuovi binari e incroci ferroviari, adeguamento delle gallerie e rinnovo delle stazioni. Le perplessità riguardano però il periodo di riferimento che interesserebbe la stagione estiva.

“Investimenti per riqualificare il territorio e offrire servizi di pubblica utilità sono indispensabili per competere con Regioni più sviluppate. Fermo restando l’importanza dei lavori, ritengo se non sia il caso di aprire i cantieri dopo le vacanze estive, per non ledere economicamente un territorio dalla spiccata vocazione turistica, che inevitabilmente subirebbe un contraccolpo dell’indotto”, riferisce l’on. Tommaso Calderone, del Gruppo Parlamentare di Forza Italia all’ARS.

“Penso a zone come Patti, Tindari, Villa Romana, Gioiosa Marea, Brolo, Capo d’Orlando, Torrenova e Sant’Agata di Militello – continua il Deputato – che con la tratta ferroviaria interrotta, dovrebbero offrire servizi sostitutivi, con l’auspicio che il disagio termini in tempi celeri”.

Si ricorda che domani 19 Marzo, ci sarà un incontro tra la RFI-produzione con RFI commerciale per trasmettere il verbale a Trenitalia e decidere l’inizio dei lavori e le autorizzazioni di rito.

“Chiedo al Governo Regionale e all’Assessore al ramo – conclude il Parlamentare – qualora la notizia dei lavori nel periodo di alta stagione fosse confermata, di valutare uno spostamento ai mesi autunnali o invernali, per non compromettere un periodo atteso dall’economia locale, a cominciare dalle strutture ricettive, balneari e della ristorazione”.

