Ippodromo, il Tar respinge il ricorso

di Palermomania.it | Pubblicata il: 12/02/2018 - 18:23:38 Letto 372 volte

Brutte notizie per i lavoratori dell'Ippodromo della Favorita. I giudici della prima sezione del Tar di Palermo hanno rigettato il ricorso presentato dalla Ires per bloccare il provvedimento di sgombero firmato dal Comune e con il quale si chiedeva di abbandonare entro 24 ore la struttura che si trova tra viale del Fante e il Parco della Favorita.

Una scure che si abbatte sulla società che prima della revoca della convenzione aveva in gestione l’Ippodromo e che, di riflesso, travolge anche il ristorante "La Scuderia", gestito da Filippo Gugino fino all’interdittiva antimafia notificatagli dalla Prefettura di Palermo. I giudici amministrativi, facendo cenno nell’ordinanza alla "complessità e molteplicità degli elementi dedotti nell’impugnata informativa prefettizia mal si conciliano con la sommaria delibazione entro cui è circoscritta la cognizione del Collegio nella presente fase cautelare", ritengono tuttavia che "i provvedimenti impugnati presentano molteplici elementi che corroborano, prima facie, la non implausibilità delle deduzioni operate dall’Amministrazione prefettizia nel caso in esame".

Il Tribunale amministrativo regionale, compensando le spese, ha rigettato quindi la domanda cautelare proposta nel ricorso e disposto di darne comunicazione a tutte le parti interessate, dal Comune al ministero dell’Agricoltura.

