Irpef, Caronia: ''Basta chiedere soldi ai palermitani. Stato intervenga contro il caos dell'Amministrazione''

''Continuo a chiedere che l’Amministrazione individui le somme necessarie per impedire un nuovo salasso per le tasche dei lavoratori dipendenti con un aumento sproporzionato dell’IRPEF'', ha dichiarato Marianna Caronia.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 07/04/2022 - 16:40:15

"Oggi ho votato contro l'aumento dell'IRPEF, perché non si può continuare a chiedere soldi ai palermitani per risanare i conti del Comune.

Continuo a chiedere che l’Amministrazione individui le somme necessarie per impedire un nuovo salasso per le tasche dei lavoratori dipendenti con un aumento sproporzionato dell’IRPEF. Per far questo occorre che il Governo nazionale trovi per Palermo somme adeguate, come ha fatto per Napoli e altre grandi città che si trovano in situazioni analoghe di predissesto.

Oggi ancora una volta, la città si trova in balia della confusione e il Consiglio comunale viene chiamato a scegliere fra la padella del dissesto finanziario che bloccherà la città in un baratro senza via di uscita per anni e la brace di un piano di riequilibrio che comunque non sarà leggero per l'economia e il tessuto sociale della città. In entrambi i casi ci aspettano aumenti di tasse e tariffe.

Ancora una volta oggi, i Consiglieri Comunali non sono stati messi in condizione di votare avendo tutte le informazioni, perché come era già avvenuto in passato, sono arrivate dagli uffici e dall'Amministrazione informazioni poco chiare e a volte contraddittorie.

Da ultimo, il caso del contenzioso con Amat, che qualcuno dice vada iscritto per intero come debito, qualcuno dice che non è un debito, qualcuno propone di considerare solo in parte. Insomma, un caos assoluto che purtroppo contraddistingue questa ingloriosa fine dell’esperienza Orlando."

Lo ha detto la consigliera Marianna Caronia del gruppo Lega a Palazzo delle Aquile.

