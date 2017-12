sequestri

Irregolarità nei mercati del Capo e di Ballarò: sequestrati 570 chili di pesce

La Polizia di Stato, la Guardia Costiera di Palermo e la Polizia Municipale di Palermo, hanno sequestrato 570 chili di pesce nei mercati di ''Ballarò'' e del ''Capo''.

La Polizia di Stato, la Guardia Costiera di Palermo e la Polizia Municipale di Palermo, hanno sequestrato 570 chili di pesce nei mercati di “Ballarò” e del “Capo”.

Gli uomini della Capitaneria di Porto hanno riscontrato diverse irregolarità nella tracciabilità del pesce esposto alla vendita. Tra il pesce sequestrato vi era tonno rosso, salmone, pesce spada, scorfano, gambero e vari preparati a base di pescato, commercializzato in violazione degli obblighi previsti dalle normative europea e nazionale vigenti in materia di etichettatura e tracciabilità ed agli obblighi relativi alle corrette informazioni al consumatore finale relativamente ai prodotti della pesca in vendita al dettaglio.

Nel mercato del Capo una pescheria, in piena attività, è stata chiusa e sequestrata in quanto totalmente abusiva e priva di autorizzazione. I sigilli sono stati emessi a banconi, 3 celle frigorifero e 2 banconi con cucina e lavello. Al commerciante è stata comminata una sanzione amministrativa pari ad euro 3098. Un’altra pescheria è stata sequestrata a Ballarò, anche questa abusiva. L’attività commerciale era allacciata abusivamente alla rete pubblica. Nell’ambito del controllo è risultato infatti che sia l’illuminazione del punto vendita che l’erogazione dell’acqua avvenivano in modo fraudolento. La luce veniva sottratta tramite un allaccio abusivo ad un vecchio punto utilizzato per le luminarie rionali mentre l’acqua con un sistema più ingegnoso; a partire da una regolare fornitura era stato collocato un sistema di condutture che, dopo essere stato interrato sotto il marciapiede ed il basolato, fuoriusciva direttamente da un tubo al bancone della pescheria.

Inoltre, con l’ausilio dei Vigili del Fuoco, è stata rimossa la struttura fissa in ferro che comprendeva una tenda, anch’essa priva di qualsivoglia autorizzazione, ripristinando lo stato dei luoghi.

In totale le sanzioni amministrative sono di 38.000 euro. Il pesce sequestrato è stato dato in beneficenza.

