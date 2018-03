morto mentre faceva jogging

Tragedia in via Vespucci a Isola delle Femmine. Un poliziotto in pensione di 62 anni Giuseppe Gambino è morto mentre faceva jogging.

Gambino ha lavorato per anni al commissariato Mondello.

La tragedia si è consumata ieri mattina. La vittima avrebbe accusato un malore improvviso e si sarebbe accasciato a terra, mentre intorno non c’era nessuno che potesse prestargli soccorso. A scoprire il corpo disteso per terra dell’uomo è stato un automobilista che ha immediatamente chiamato il 118 e i Carabinieri della compagnia di Carini.

