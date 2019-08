sub disperso

Isola delle Femmine, recuperato il corpo dell'altro sub

Recuperato in mare il corpo di Giuseppe Migliore, l'uomo morto due giorni fa nel golfo di Isola delle Femmine.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 30/08/2019 - 17:20:12 Letto 374 volte

Migliore, 58 anni, si era immerso mercoledì nella zona dell'isolotto, per osservare due relitti che si trovano in profondità. Qualcosa non è andata per il verso giusto, anche se vanno ancora verificate le cause del terribile incidente incontro al quale è andato insieme ad Antonio Aloisio, il bancario di 56 anni che aveva partecipato all’immersione insieme a lui, ed il cui corpo era stato subito recuperato.

Il cadavere di Migliore, avvistato con l'uso di un robot subacqueo, si trova ad una profondità di 87 metri. Il corpo del sub è stato già recuperato e si trova su una motovedetta che lo porterà al porto di Palermo e non al porticciolo di Isola delle Femmine, come si era detto in un primo momento.





