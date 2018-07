furto sulla spiaggia

Isola delle Femmine, rubano gli zaini di due bagnanti: inseguiti e arrestati dai carabinieri

I due giovani ladri palermitani sono stati notati dai militari del Lido del Carabiniere, che sono riusciti a fermarli vicino alla A29

Pubblicata il: 31/07/2018

I carabinieri in servizio presso il Lido del Carabiniere di Isola delle Femmine (PA) hanno arrestato per furto aggravato in concorso G.F. e l.G., entrambi classe 1998, nati e residenti a Palermo. I due giovani hanno rubato due zaini dalla spiaggia libera adiacente al Lido del Carabiniere, dandosi poi alla fuga a bordo di un Honda Sh.

Anche se avvenuto in un'altra area della spiaggia, il fatto non è sfuggito ai carabinieri: i militari sono messi immediatamente alla ricerca dei due malfattori, poi fermati in prossimità dell’autostrada A29, dove sono stati raggiunti anche dai carabinieri della stazione locale.

La refurtiva è stata recuperata e restituita ai legittimi proprietari, palermitani di 16 anni. Dopo la convalida degli arresti, G.F. è stato sottoposto all’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria, mentre per i I.G. sono scattati gli arresti domiciliari.

Fonte: COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI DI PALERMO

