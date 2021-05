vaccino

Isole minori Covid free, Figliuolo: ''Ipotesi vaccinazione di massa''

Tra le ipotesi di lavoro figura la possibilità di effettuare la vaccinazione di massa per mettere in sicurezza le isole minori.

05/05/2021

"Nel contesto della campagna vaccinale, verrà data massima attenzione anche alla messa in sicurezza degli abitanti delle piccole isole'' fa sapere in una nota la struttura del commissario straordinario all'emergenza coronavirus Francesco Paolo Figliuolo.

'Il tema sarà affrontato domani mattina dal commissario straordinario nel corso di una conferenza, organizzata dal Governo, cui parteciperanno l’Ancim, l’associazione che riunisce i Comuni delle isole minori, e i rappresentanti di altre isole - si legge nella nota -. Tra le ipotesi di lavoro figura la possibilità di effettuare la vaccinazione di massa per mettere in sicurezza le isole minori, partendo da quelle che possono presentare una particolare esposizione al rischio epidemiologico e che non sempre sono provviste di presidi sanitari adeguati''.

Fonte: Adnkronos

