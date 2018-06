povertà

Istat ''oltre 5 milioni di italiani in povertà assoluta'', record dal 2005. Il Sud il più colpito

In peggioramento i dati su povertà assoluta e relativa. Il Mezzogiorno, i giovani e gli stranieri hanno maggiori difficoltà

Era ufficiale già qualche mese fa, ma adesso i dati sono ancor più precisi e impietosi: secondo l'Istat al 2017 le persone in povertà assoluta sono oltre 5 milioni, distribuite in 1 milione e 778mila famiglie.

Valori mai registrati prima, nell'attuale serie storica iniziata nel 2005, con un'incidenza della povertà assoluta del 6,9% per le famiglie (6,3% nel 2016) e dell'8,4% per gli individui (7,9% nel 2016). L'Istat attribuisce all'inflazione due decimi di punto della crescita di entrambi i valori. Sono intesi "poveri assoluti" coloro che non possono affrontare la spesa mensile sufficiente ad acquistare beni e servizi considerati essenziali per uno standard di vita minimamente accettabile.

Peggioramento in tutta Italia, anche nelle aree metropolitane del Nord, ma ancora una volta a soffrire maggiormente è il Mezzogiorno, destinatario nei mesi scorsi dei due terzi degli assegni di Reddito di Inclusione inviati dall'Inps. Al Sud Italia l'incidenza della povertà assoluta vista in precedenza aumenta, sia per le famiglie (da 8,5% del 2016 al 10,3%) sia per gli individui (da 9,8% a 11,4%). L'Istat individua il motivo nel peggioramento registrato nei comuni Centro di area metropolitana (da 5,8% a 10,1%) e nei comuni più piccoli fino a 50mila abitanti (da 7,8% del 2016 a 9,8%).

In peggioramento anche la povertà relativa, la cui soglia è invece - per una famiglia di due componenti - pari alla spesa media per persona in Italia: nel 2017 è stata di 1.085,22 euro mensili. L'anno scorso la povertà relativa ha riguardato 3 milioni e 171mila famiglie residenti (12,3%, era al 10,6%), e 9 milioni 368mila individui (15,6%, era al 14%). Difficoltà più grandi tra le famiglie giovani: povertà relativa al 16,3% se la persona di riferimento è un under 35, mentre al 10% nel caso di un over 64. Si confermano le difficoltà per le famiglie di soli stranieri: l’incidenza raggiunge il 34,5%, con forti differenziazioni sul territorio (29,3% al Centro, 59,6% nel Mezzogiorno).

Sia la povertà assoluta che quella relativa sono più diffuse tra le famiglie con 4 componenti.

