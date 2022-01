drive-in tamponi

Istituto Zooprofilattico di Palermo, attivato il nuovo drive-in per tamponi gratuiti

Attivo il nuovo drive-in per i tamponi per il Covid, presso l'Istituto Zooprofilattico di via Gino Marinuzzi.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 03/01/2022 - 10:15:07 Letto 433 volte

Sarà attivo da oggi lunedì 3 gennaio, con possibilità di prenotazione a partire dal 1 gennaio, il nuovo drive-in per i tamponi per il Covid, presso l'Istituto Zooprofilattico di via Gino Marinuzzi.

L'accesso al servizio sarà gratuito, esclusivamente tramite prenotazione e per i cittadini in possesso di greenpass da vaccino o da guarigione.

La prenotazione sarà possibile a partire dal 1 gennaio sul sito www.izssicilia.it

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!