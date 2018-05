istruzione

Istruzione, Sicilia ultima in Italia: pochi laureati e record di giovani che non lavorano e non studiano

La Sicilia è l'ultima nelle classifiche nazionali che riguardano l'istruzione dei propri cittadini.

La Sicilia è l’ultima nelle classifiche nazionali che riguardano l’istruzione dei propri cittadini. È quanto emerge dai dati pubblicati dall’Istat, che descrivono una Sicilia con un enorme divario rispetto alle migliori realtà del Nord, incapace di uscire da questa situazione negativa e anzi in una posizione in classifica che peggiora rispetto al 2016.

Siamo secondi, dopo la Puglia, per tasso di cittadini nella fascia d’età 25/64 anni con al massimo la licenza media: il 50,5 per cento, contro una media nazionale del 39,5. Eravamo terzi nel 2016 quando ci sopravanzava anche la Sardegna. Tutte le regioni, anno dopo anno, abbassano questo dato ma nell’Isola i progressi sono troppo lenti e nel 2017 saliamo al secondo posto. Per di più la Sicilia passa in testa alla classifica nazionale per i Neet, i giovani tra i 15 e i 19 anni che non studiano e non lavorano. Un dato che la stessa Commissione europea segue con attenzione per le ricadute in termini sociali ed economici che può avere sui singoli stati membri. Il dato siciliano cala in 12 mesi lievemente e si posiziona al 37,6 per cento. Oltre un giovane su tre è fuori dai sistemi di istruzione e dal mondo del lavoro. La media nazionale scende al 24,1 per cento e ci precedeva la Calabria. E nel 2017 doppiamo la Lombardia che in un solo anno migliora il suo dato di un punto percentuale fermandosi al 15,9 per cento.

Male anche per quanto riguarda le lauree: siamo ultimi per giovani 30/34enni in possesso di titolo universitario. Il dato è possibilmente viziato dai tanti ragazzi che emigrano per andare incontro ad una vita lavorativa con più chance. Ma sta di fatto che il 19,1 per cento di popolazione di quella fascia d’età in possesso della laurea ci allontana dalla media nazionale, del 26,9 per cento, e dalle regioni del nord e dalla Lombardia che di giovani laureati ne conta quasi il doppio: il 33,7 per cento. Miglioriamo, ma sempre troppo lentamente rispetto alle altre realtà del Paese.

In campo europeo si dà importanza anche all’istruzione lungo tutto l’arco della vita che, in caso di perdita del lavoro, può dare qualche carta in più da giocare. Ma anche in questo settore la Sicilia è indietro: ultimi per adulti 25/64enni in istruzione permanente. Giovani e meno giovani che seguono attività formali e non formali di istruzione e formazione. L’Isola col 5,1 per cento è fanalino di coda. In ambito nazionale si sfiora l’8 per cento e in diverse realtà settentrionali (Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige) si è già passati alla doppia cifra.

