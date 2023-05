Ita-Lufthansa

Ita Airwais - Lufthansa, Giorgetti: ''Confermato l'accordo, rilevata una quota di minoranza''

Lufthansa ha condiviso il piano industriale di Ita Airwais che prevede una crescita di ricavi di 2,5 miliardi di euro per l'anno in corso e di 4,1 miliardi per il 2027.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 26/05/2023 - 00:05:00 Letto 761 volte

Il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, ha incontrato l'Ad di Lufthansa, Carsten Spohr, a via XX Settembre per confermare l'accordo che permetterà a Lufthansa di rilevare una quota di minoranza di Ita Airwais. Lo rende noto il Mef.

Lufthansa ha condiviso il piano industriale di Ita Airwais che prevede una crescita di ricavi di 2,5 miliardi di euro per l'anno in corso e di 4,1 miliardi per il 2027. Alla riunione ha preso parte anche il presidente di Ita, Antonino Turicchi.

Fonte: Televideo

Fonte Immagine: Wikipedia

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!