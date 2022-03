Mondiali 2022

Italia fuori dal Mondiale: sconfitta 1 a 0 dalla Macedonia

di Palermomania.it | Pubblicata il: 24/03/2022 - 22:55:55 Letto 757 volte

L'Italia perde 0-1 la semifinale playoff contro la Macedonia del Nord e manca l'accesso ai Mondiali 2022, rimanendo clamorosamente fuori dalla massima competizione internazionale per la seconda edizione consecutiva. Gli azzurri di Mancini dominano per oltre 90', sprecano moltissimo e vengono puniti al 92' da un gran gol di Trajkovski. I macedoni si giocheranno ora un posto in Qatar nella finale contro il Portogallo.

