corruzione e opere pubbliche

Italia percepita come altamente corrotta: tra gli ultimi posti in Europa. In Sicilia progetti di cittadinanza attiva

Allarmanti risultati di Transparency International Italia, che spinge i cittadini palermitani a monitorare i finanziamenti UE sul territorio. Iniziativa anche nelle Madonie

di Claudio Zagara | Pubblicata il: 10/05/2018 - 10:44:04 Letto 389 volte

“L’Italia è un punto ‘oscuro’ in Europa” nell’ambito della percezione comune della corruzione. È il commento di Chiara Putaturo di Transparency International Italia, associazione che sensibilizza i cittadini sui loro diritti e doveri promuovendo la pratica della cittadinanza attiva, alla luce dei dati raccolti sull'indice di corruzione percepita in ogni paese del mondo. Transparency misura la percezione della corruzione basandosi sull’opinione di esperti e assegnando una valutazione che va da 0, per i paesi ritenuti molto corrotti, a 100, per quelli “puliti”; poi riporta tutto su una mappa che evidenzia, dal giallo al rosso, un tasso di corruzione percepita via via più alto. La metodologia cambia ogni anno per riuscire a dare uno spaccato sempre più attendibile delle realtà locali.

“Vigilare sulle opere nel territorio è fondamentale perché la corruzione venga fortemente limitata”, ha dichiarato ieri Putaturo durante un incontro con gli studenti palermitani all’Istituto Einaudi-Pareto di Palermo, in occasione della festa dell’Europa. E per questo l’associazione è attiva nel nostro paese con iniziative di monitoraggio dei progetti finanziati da fondi europei.

La partecipazione attiva ai progetti europei è realtà anche sul territorio siciliano: Amapola, ente analogo a Transparency, si sta occupando del monitoraggio di un progetto attivo sulle Madonie, individuate dalla Regione Sicilia come area-progetto prototipo per la sperimentazione della Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI), per invertire le tendenze allo spopolamento, al degrado e all’abbandono del territorio, e per rilanciare servizi essenziali di cittadinanza e sviluppo locale. Data la complessità del programma sono stati selezionati tre ambiti chiave, in una logica di sviluppo territoriale e di impatto sui cittadini: l'energia (efficientamento energetico e rinnovabili), la scuola e il welfare (in particolare della popolazione anziana). La cittadinanza attiva sul progetto può essere esercitata sul sito di Monitorappalti.

Inoltre Transparency Italia ha lanciato a Palermo un’iniziativa, anch’essa finanziata con fondi UE, sul monitoraggio dei finanziamenti sul territorio palermitano. Le attività di sensibilizzazione sono molteplici e comprendono seminari, conferenze e un concorso fotografico. Le informazioni sono presenti sul sito di Transparency International Italia.

