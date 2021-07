Europei 2020

Italia-Belgio 2-1, azzurri in semifinale. Mancini: ''Ragazzi straordinari, strada ancora lunga''

L'Italia batte 2-1 il Belgio a Monaco e si qualifica per le semifinali di Euro 2020. Affronterà la Spagna martedì prossimo a Londra.

Gli azzurri sono andati presto in gol con Bonucci, ma la rete è stata annullata per fuorigioco. Ci ha pensato allora Barella a portare in vantaggio l'Italia al 31' con un bel tiro a incrociare da dentro l'area e il raddoppio è arrivato al 44' grazie ad una magia di Insigne.

"Abbiamo meritato di vincere. I ragazzi sono stati straordinari nel gioco. E' chiaro che abbiamo sofferto negli ultimi dieci minuti perché eravamo stanchi. Sono stati bravi, potevamo fare qualche gol in più". Così il ct azzurro Roberto Mancini dopo la vittoria per 2-1 sul Belgio che qualifica l'Italia alla semifinale dell'Europeo.

Risultato minimo raggiunto? "Non avevano un risultato minimo all'inizio - prosegue Mancini ai microfoni di Rai Sport -. Siamo partiti per cercare di fare il massimo di quello che potevamo fare. La strada è ancora lunga". Ora c'è la Spagna. "Godiamoci questa vittoria. Complimenti ai ragazzi che sono stati bravissimi", conclude il ct.

