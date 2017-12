ius soli

Ius soli: i ragazzi del movimento ''Italiani senza cittadinanza'' scrivono a Mattarella: ''Non lasciateci soli''

Scrivono al capo dello Stato, Sergio Mattarella, i ragazzi del movimento ''Italiani senza cittadinanza'' per chiedere...

di Palermomania.it | Pubblicata il: 26/12/2017 - 12:14:31 Letto 357 volte

Scrivono al capo dello Stato, Sergio Mattarella, i ragazzi del movimento "Italiani senza cittadinanza" per chiedere il rinvio dello scioglimento delle Camere in modo da poter approvare la legge sullo ius soli.

"Non lasciateci soli" - scrivono nella lettera - "Caro Presidente - si legge ancora nella lettera - concorderà con noi che il 23 dicembre la Repubblica ha fallito nella rimozione di questi 'ostacoli', mantenendo di fatto una distinzione netta tra cittadini e non, basata su una concezione prettamente elitaria ed economica della cittadinanza… Non lasci che questa battaglia, iniziata con le prime mobilitazioni della Rete Nazionale Antirazzista nel 1997, quando molti e molte di noi non erano ancora nati, cada in un nulla di fatto... Talvolta le autorità di un Paese democratico sono chiamate dalla Storia a promuovere leggi che possono apparire divisive ma che in realtà sono necessarie a potenziare gli anticorpi e a creare argini contro la deriva di forze antidemocratiche e destabilizzanti. Non lasciateci soli ancora una volta", così si conclude la lettera.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!