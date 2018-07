bandita

La Bandita torna a splendere: in settimana il contratto per i lavori al porticciolo

Lo comunicano gli assessori Marino e Arcuri. I lavori costeranno 138mila euro e riqualificheranno l'area per il turismo e la piccola pesca

Buone notizie per i cittadini palermitani, grandi e piccoli, delusi dal tempo che avanza o semplicemente nostalgici: il porticciolo della Bandita tornerà a vivere. Gli assessori Sergio Marino ed Emilio Arcuri comunicano che sarà firmato nel corso della settimana il contratto per l'avvio dei lavori di dragaggio: i lavori avrano un costo di 138mila euro e serviranno a favorire la fruizione dell'approdo sia per la piccola pesca, che per il turismo.

Riferendosi alle polemiche innescate nei giorni scorsi da un consigliere comunale che lamentava presunti ritardi nell'avvio del contratto, Marino e Arcuri hanno affermato che "per fortuna e purtroppo allo stesso tempo esistono norme ben precise e alquanto lunghe e farraginose per l'assegnazione, la stipula e l'esecuzione dei contratti; norme alle quali ovviamente l'amministrazione pubblica deve e vuole sottostare, anche quando ciò comporta un allungamento dei tempi burocratici".

Dunque, nel caso del rinomato e iconico porticciolo, dietro la lentezza nell'avviare le fasi della riqualifica non ci sarebbero indifferenza e opportunismo, ma gli annosi difetti della macchina burocratica. E proprio su questo tema, Marino e Arcuri si rivolgono al nuovo esecutivo nazionale: "Siamo certi - concludono i due assessori - che il nuovo Governo nazionale, che della semplificazione amministrativa ha fatto una delle proprie bandiere, affronterà quanto prima questo tema introducendo forme di snellimento delle procedure burocratiche che favoriranno tempi e modalità rapide di assegnazione ed esecuzione dei lavori nel rispetto della legalità".

La notizia è stata accolta con entusiasmo da Paolo Caracausi, consigliere Idv al Comune di Palermo e acceso sostenitore del progetto: "L’annuncio della firma del contratto per l'avvio dei lavori di dragaggio del porticciolo della Bandita, a Palermo, segna l’inizio di un nuovo corso per il recupero non solo del porticciolo, ma di tutta la costa Sud della città", dichiara Caracausi. Poi il consigliere esprime la propria, personale soddisfazione: "Le somme, stanziate nel programma triennale delle Opere pubbliche, sono state previste con un emendamento che mi ha visto primo firmatario: sono soddisfatto che, dopo mesi di solleciti, finalmente si avvii la firma del contratto e il conseguente inizio dei lavori".

