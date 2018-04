Giulia Bongiorno

La Bongiorno a Palermo: "Ecco perchč dovete votare Lega" *VIDEO*

di Marco Gullą | Pubblicata il: 27/02/2018 - 19:32:31 Letto 589 volte

Giulia Bongiorno, noto avvocato palermitano, con una brillante carriera forense, correrà alle prossime elezioni con la Lega. Una notizia che ha riscosso tanto stupore. Oggi la Bongiorno ha tenuto una conferenza stampa in un albergo di Mondello e ha provato a convincere ancora i cosiddetti “indecisi”, motivando la scelta in una Lega che oggi non guarda solo al Nord ma anche ai bisogni del Sud Italia, per una riscoperta di valori che oggi sembrano del tutto scomparsi. Particolare attenzione viene posta alla sicurezza e alla giustizia.

Nell'intervista rilasciata a Palermomania.it l'appello soprattutto al popolo degli indecisi.

