La denuncia di Figuccia: ''All'Ars tanti assenti come sempre...''

Questa sera l'Ars è tornata a riunirsi con l'impegno di rispettare la tabella di marcia. Ore 16 e qualche minuto e la campana suona. Routine scolastica se non fosse che a relazionare sulla Rubrica "Energia e servizi di pubblica utilità" non c'era nessuno. Solo sedie vacanti tra l'esecutivo.

Grande assente, l'assessore regionale competente in materia, Piero Pierbon. Sbotta così in aula il deputato Vincenzo Figuccia:

"Purtroppo non bisogna essere né di maggioranza né di opposizione per poter verificare come vanno effettivamente le cose. In effetti di volta in volta, di fronte ai question time, l'assenza del governo risulta imbarazzante. Dispiace vedere come purtroppo su tanti temi non si sia ancora riusciti a raggiungere risultati a breve risposta. Una platea di uomini e di donne, dal mondo della formazione professionale complessivamente inteso tra servizi e interventi, continuando per il mondo della forestazione, fino ad arrivare all'agricoltura dove sembrava potessero intravedersi una serie di buoni propositi; di fatto è drammatico registrare che non parta né il governo né le tanto attese risposte da dare a quanti hanno creduto nella candidatura del presidente Musumeci.

Oggi purtroppo non si può dare torto a quest' opposizione che pone un atteggiamento critico al centro del dibattito d'aula alla luce dell'assenza degli assessori che dovrebbero rispondere al question time. Tutto questo ci rammarica enormemente e pone anche me stesso ed il mio movimento Cambiamo la Sicilia, in un atteggiamento critico rispetto a tutto quello che sta accadendo".