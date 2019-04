inchiesta su eolico e tangenti

La Dia sentirà Miccichè e gli assessori Pierobon e Cordaro per l'inchiesta su eolico e tangenti

La Dia sentirà come persone informate sui fatti Gianfranco Miccichè, Alberto Pierobon e Salvatore Cordaro.

La Dia sentirà come persone informate sui fatti, nell’ambito dell’inchiesta su un giro di mazzette per favorire l’imprenditore dell’eolico Vito Nicastri e il suo socio occulto Paolo Arata, il presidente dell’Ars Gianfranco Miccichè e gli assessori all’Energia Alberto Pierobon e al Territorio e Ambiente Salvatore Cordaro. Nessuno di loro è indagato.

I loro nomi risultano nell’indagine in quanto sarebbero stati contattati da Arata come tramiti per avere rapporti all’assessorato Energia, ramo dell’amministrazione che si occupa delle autorizzazioni per gli impianti legati alle energie alternative. La Dia, che ha effettuato perquisizioni all’assessorato regionale, ha sentito anche il dirigente regionale del Dipartimento Rifiuti Salvatore Cocina.

“Ricordo che una volta, molto tempo fa, mi chiamarono per mettere in contatto il mio ex collega al Parlamento Paolo Arata con l’assessore all’Energia Pierobon e io li misi in contatto. Ma non ricordo adesso chi me lo chiese”. Lo ha detto all’Adnkronos il presidente dell’Ars Gianfranco Miccichè, parlando dell’inchiesta sulla corruzione che vede indagato Paolo Arata, docente ed ex deputato di Forza Italia e il sottosegretario Armando Siri per corruzione.

“Dalle attività di indagine, difatti, è emerso che Arata ha trovato interlocutori all’interno dell’Assessorato all’Energia, tra tutti l’assessore Pierobon, grazie all’intervento di Gianfranco Miccichè, a sua volta contattato da Alberto Dell’Utri (fratello di Marcello)”, scrivono i pm nel decreto di perquisizione. Ma si trattava si Alberto Dell’Utri? “Non me lo ricordo, ma può essere”, risponde Miccichè.

