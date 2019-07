droga

La droga h24 a domicilio a Palermo, 16 arresti nella notte *VIDEO*

La Polizia di Stato smantella una fiorente attivitÓ di spaccio attraverso la quale la droga raggiungeva i clienti a qualsiasi ora e nei luoghi anche pi¨ periferici.

26/07/2019

La polizia di Stato ha eseguito sedici ordinanze cautelari nei confronti di altrettante persone che gestivano una fitta rete di spaccio nel quartiere Zisa a Palermo.

Con l’operazione “H24 Evolution”, con arresti e perquisizioni, gli uomini della squadra mobile sta smantellando due associazioni che in questi anni hanno fatto circolare lungo le strade del capoluogo palermitano fiumi di cocaina.

L’operazione è la prosecuzione delle indagini che nel febbraio del 2017, portò all’arresto di diversi pusher del rione Zisa. Si scoprì allora che i malviventi, tramite ordinazioni telefoniche, effettuavano continue cessioni di stupefacente ad acquirenti direttamente a domicilio.

Anche in questo caso gli assuntori, centinaia come emerso dalle indagini, con un servizio direttamente a casa venivano riforniti delle dosi richieste. Tra i promotori dell’organizzazione di spacciatori, stanotte è stato arrestato anche il congiunto di un pregiudicato mafioso del mandamento della “Noce”.

Le associazioni controllavano rigidamente l’attività di spaccio dei propri pusher, che non avevano nessuna autonomia ed erano incentivati a aumentare il bacino dei clienti.

Video intercettazioni:

Ecco i nomi degli arrestati

In custodia cautelare in carcere: La Rocca Francesco Paolo, Vallecchia Giuseppe, Gulotta Ernesto, Lo Iacono Francesco Paolo, Randazzo Giuseppe, Biancucci Danilo, Napolitano Antonio, Calaiò Michele, D’Angelo Emanuele e Marchese Carlo.

Agli arresti Domiciliari: Bonfardino Anna e Vitale Lorena.

Sono stati sottoposti agli arresti domiciliari per il reato di furto in abitazione aggravato in concorso: Pagano Michele, Bova Raoul, Errante Ivan e Errante William.

Fonte: Polizia di Stato

