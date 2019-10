droga

La droga in Sicilia arrivava dall'Argentina, altri arresti *VIDEO*

La Polizia di Stato infligge un duro colpo ai mercato all'ingrosso dello spaccio di stupefacente. Ricostruite le rotte, anche internazionali, attraverso le quali la droga veniva fatta giungere sulla piazza palermitana.

01/10/2019

Ricostruite le rotte della droga che rifornivano Palermo, non solo quelle nazionali ma anche internazionali. Alle prime luci dell’alba è partita una vasta operazione con cui la polizia ha inflitto un duro colpo, l’ennesimo, ai signori degli stupefacenti.

Con l’operazione “Green Finger”, personale della Squadra Mobile palermitana, su delega della Procura della Repubblica di Palermo – Direzione Distrettuale Antimafia, avvalendosi della collaborazione di omologhe articolazioni della Polizia di Stato di altre città italiane e di alcuni equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Sicilia Occidentale, hanno eseguito 20 misure cautelari nei confronti di altrettanti malviventi responsabili a vario titolo del reato di associazione a delinquere finalizzata al traffico, anche internazionale, di stupefacenti. L'organizzazione aveva creato un vasto giro di droga, dove la piazza palermitana era snodo fondamentale, nel passaggio dall’ingrosso al “dettaglio” dello stupefacente.

Le indagini degli investigatori già a partire dal 2015 si sono soffermate proprio sui “grossisti” dello stupefacente: sono state smantellate due organizzazioni criminali, indipendenti ed estranee l’una dall’altra, “specializzate” rispettivamente nel procurare grossi carichi di cocaina ed hashish.

Nel primo caso, sono state registrate le rotte, i collegamenti e i rapporti intrattenuti tra i sodali dell’associazione a delinquere con soggetti della malavita anche internazionale che dall’Argentina, dopo tappe intermedie europee, avrebbero fatto giungere in città grossi quantitativi di cocaina.

Nel secondo caso, i rilevanti carichi di hashish giunti nel capoluogo sarebbero stati, addirittura, distribuiti in altre province e la piazza palermitana avrebbe assunto un ruolo di “raccolta regionale ed interprovinciale” della droga, nonchè centro di smistamento.

L’hashish, spesso proveniente da grossi fornitori localizzati in Marocco, sarebbe rimasto in “stoccaggio” all’interno di magazzini del nord-Italia fin quando non veniva acquistato dai sodali palermitani e fatto viaggiare alle volte del capoluogo.

Significativo il quantitativo di hashish monitorato in entrata a Palermo, stimato in oltre 1000 chili, 700 dei quali sono stati sequestrati in più tranches dalla polizia con il relativo arresto dei corrieri. Notevoli anche, in corso d’indagine, i sequestri di coltivazioni di cannabis effettuati dalla Squadra Mobile nel palermitano.

Fonte: Polizia di Stato

