sigonella

La guerra in Siria coinvolge anche la Sicilia: partiti da Sigonella aerei militari

Continuano i decolli di aerei militari in partenza da Sigonella.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 13/04/2018 - 21:01:33 Letto 355 volte

Continuano i decolli di aerei militari in partenza da Sigonella per perlustrazioni in Siria, in Iraq e al confine con la Turchia. Lo scorso 11 aprile, due aerei militari erano decollati dalla base militare Nato di Sigonella diretti verso la Siria per un’azione di pattugliamento e prevenzione. Dopo i primi decolli, altre due ondate di aerei da perlustrazioni e droni militari sono partite dalla base Usa di Sigonella fra Catania e Siracusa.

“Davanti ad un’operazione che trasforma la nostra isola in una piattaforma militare il presidente Musumeci non può stare in silenzio – dice il deputato regionale del movimento #100passi Claudio Fava – e non può essere silente neanche l’Assemblea Regionale. È il modello stesso di Sicilia che è in discussione, bisogna scegliere se rendere l’Isola protagonista di una nuova stagione nel Mediterraneo di pace e cooperazione o ridurla a base militare galleggiante”.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!