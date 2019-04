Lega pro Regione Siciliana

La Lega tende la mano a Musumeci, Candiani: ''Pronti ad aiutare la Regione Siciliana''

Il senatore Stefano Candiani ha incontrato il governatore siciliano ed ha speso parole che suonano come un'apertura di credito verso la Regione siciliana.

Pubblicata il: 09/04/2019

La Lega tende la mano a Musumeci. Questa mattina il proconsole di Matteo Salvini in Sicilia, il senatore Stefano Candiani ha incontrato il governatore siciliano ed ha speso parole che suonano come un’apertura di credito verso la Regione siciliana.

“Preferisco commentare i primi posti, invece che gli ultimi. Qui, però, c’è una sfida da vincere. Stamattina ho voluto fare una foto con il presidente Musumeci e farmi vedere mentre lavoravo con lui, magari poteva essere più utile fare un giro e uno scatto con Zaia, Fedriga e Fontana, ma sono venuto proprio da Musumeci per dire che la Lega vuole dare una mano per cambiare questo sistema che condiziona ancora le scelte della Regione siciliana, la Lega vuol dare una mano alla Sicilia e siamo qui per aiutare, non cerchiamo poltrone per assessori” – ha detto ai giornalisti il sottosegretario della Lega rispondendo alle domande maliziose di chi chiedeva un commento sulla classifica che riguarda il gradimento dei presidenti di Regione pubblicata ieri dal Sole 24 Ore.

“Basta con la politica dei no, bisogna fare le cose – ha aggiunto Candiani -. Noi ci mettiamo la buona volontà, ci vuole partecipazione da parte di tutti. Il singolo può anche avere delle responsabilità, ma qui c’è un sistema che condiziona le scelte della Regione che restano lente e farraginose – ha sottolineato l’esponente leghista -. Se c’è una cosa che caratterizza i primi di questa classifica è l’operatività”.

