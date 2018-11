La lettera di un disoccupato palermitano: ''16 ore di lavoro al giorno per 700 euro, Palermo sono stanco''

disoccupazione

“Mi chiamo Valerio, ho 45 anni e sono ormai disoccupato da tre anni”. Inizia così la lettera di un disoccupato palermitano che ha scelto il nostro giornale per uno sfogo personale o forse provare a far emergere il triste spaccato della realtà palermitana.

“Sì, disoccupato da tre anni, a cercare disperatamente lavoro, ogni santo giorno. Ho lavorato dovunque, anche in Svizzera, poi per amore della mia terra, forse perché sono davvero un terrone, sono tornato e ho ripreso qualche anno fa a lavorare qui a Palermo.

Dimenticavo, disoccupato e padre di famiglia, ho moglie e due bambini, e posso dire con tutta sincerità che sono loro la benzina della mia vita. Ve lo dico chiaramente: non ce la faccio più. Ho cercato dovunque ma a Palermo il lavoro non esiste. O meglio forse c’è, ma quello che mi è stato proposto è davvero scandaloso: 16 ore di lavoro al giorno per 700 euro al mese.

All’inizio avevo accettato ma credetemi che dopo 16 ore di lavoro ogni giorno, senza un giorno di riposo, è davvero dura. Ho dovuto mollare, arrivavo a casa nervoso, agitato, stanco e forse anche sconfitto. Sì, perché a Palermo in fondo se non hai un “angelo” custode non puoi aspirare a meglio, devi accontentarti e subire, inoltre il tutto senza messa in regola e con la paura che da un momento all’altro tutto può finire e magari essere cacciato senza una reale spiegazione. Lo dico perché mi è già successo diverse volte.

Sono disoccupato e deluso, però non farò mai gesti estremi, quello mai. Lotterò per la mia famiglia, la vita in fondo è troppo bella per abbandonarla così, ma credetemi che la sera quando si va a letto e si pensa all’indomani, un domani in cui si gira senza una meta, lo scoramento arriva e a volte ti tormenta per tutta la notte. Ho pianto, mia moglie non lo sa, i miei figli non lo sanno, ho pianto perché in fondo un lavoro dignitoso dovrebbe essere garantito a tutti, ma purtroppo a Palermo non è così.

E non mi venite a parlare di capitale della cultura e di conferenze per la Libia, qui abbiamo bisogno di lavoro, solo di lavoro. Scusate le sfogo, vado avanti, domani è un altro giorno, un altro giorno di attesa e ricerca”.

