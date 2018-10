La maggioranza non si presenta di nuovo, M5S: ''Hanno preso gettone di presenza per 1 minuto di seduta''

Di seguito la nota del gruppo consiliare del MoVimento 5 Stelle di Palermo, composto dai consiglieri comunali Ugo Forello, Giulia Argiroffi, Concetta Amella, Viviana Lo Monaco e Antonino Randazzo, dopo l'ennesima seduta saltata per responsabilità della maggioranza.

"Oggi alla presenza dell'Assessore al bilancio, del Ragioniere generale e del Collegio dei revisori, la maggioranza, in modo ridicolo e incomprensibile, non si è presentata in aula per la relazione sul rendiconto 2018, facendo saltare la seduta. Il grado di irresponsabilità e slealtà dei consiglieri comunali di PD, Sinistra Comune, Palermo 2022, Movimento 139 e Sicilia Futura ha superato ogni limite tollerabile. E cosa ancora più grave è che oggi, pur facendo saltare il consiglio, i colleghi di maggioranza hanno avuto il coraggio di prendersi il gettone di presenza (ovvero soldi pubblici che pagano i cittadini) per una seduta durata un minuto, senza avere svolto alcuna attività. Vergogna!"