La messa di Rai Uno alla chiesa San Francesco di Paola di Palermo

Domenica 12 gennaio la messa della chiesa San Francesco di Paola di Palermo sarą ripresa e trasmessa da Rai Uno.

Tutto è pronto alla chiesa di San Francesco di Paola, a pochi passi da piazza Sant’Oliva, per la diretta che Rai Uno ha previsto per domenica 12 gennaio. La messa delle 11 sarà ripresa per intero e trasmessa sulla rete ammiraglia della Rai a partire dalle 11. Il rito sarà officiato da Saverio Cento, Padre Provinciale dei Padri Minimi di S. Francesco di Paola, Antonio Porretta, parrocco in solidum di San Francesco e superiore conventuale e da padre Giorgio Terrasi.



“Siamo orgogliosi della scelta che ha fatto la Rai – dice Padre Cento - una scelta che premia tutta Palermo. Gli spettatori potranno ammirare la bellezza della chiesa, i cui restauri si sono conclusi di recente e in cui si è festeggiato il cinquecentesimo anniversario della fondazione della chiesa”.

La diretta include una breve scheda riepilogativa della chiesa e della città. Un messaggio che servirà per veicolare ulteriormente le bellezze della città. Per le riprese si è mossa la squadra esterna della Rai di Napoli. Cinque le telecamere presenti in chiesa, tirata per l’occasione a lucido dagli allievi dell’Istituto Jacques Maritaine. La diretta si concluderà con la benedizione di Papa Francesco per l’Angelus da Città del Vaticano. Per accedere in chiesa non è necessario prenotarsi. “Abbiamo solo prenotato le prime file per due classi di catechismo sorteggiate - spiegano i padri celebranti”.

