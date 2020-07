scuola

La ministra Azzolina in visita alla scuola Falcone dello Zen

La ministra Azzolina ha fatto visita alla scuola Falcone dello Zen, bersaglio di ripetuti raid vandalici.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 06/07/2020 - 08:50:25 Letto 418 volte

Tappa palermitana per il ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina, in Sicilia per il tavolo regionale sulla ripresa di settembre. Ma prima dell'incontro, il ministro ha fatto visita alla scuola Falcone dello Zen, bersaglio di ripetuti raid vandalici.

Ad accoglierla c'era la dirigente Daniela Lo Verde, in prima linea nel recupero dei ragazzi e di una strategia di dialogo e collaborazione con le famiglie. "Che bello vederti!", ha detto il ministro alla preside scambiandosi il saluto anti-Covid con il gomito. Poi nell’aula magna dell’istituto comprensivo il confronto anche con i docenti. A seguire il tavolo regionale sulla ripresa di settembre, presso l’educandato statale "Maria Adelaide".

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!