Covid-19

La ministra Lamorgese positiva al Coronavirus, Bonafede e Di Maio in isolamento

Luciana Lamorgese, ministro dell'Interno, è risultata positiva al coronavirus.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 07/12/2020 - 18:23:30 Letto 459 volte

Luciana Lamorgese, ministro dell'Interno, è risultata positiva al coronavirus. La notizia è arrivata mentre era in corso il Consiglio dei ministri sul Recovery Fund. A quanto apprende l'Adnkronos, il ministro degli Affari esteri Luigi Di Maio e il Guardasigilli Alfonso Bonafede andranno in isolamento, perché erano seduti accanto alla ministra Lamorgese. Tutti gli altri ministri presenti, nonché il premier Giuseppe Conte, verranno sottoposti a tampone nelle prossime ore.

Lamorgese si era sottoposta a tampone questa mattina presso gli uffici del ministero. La discussione sul Recovery Fund è rimasta in stand-by. A quanto apprende l'Adnkronos, si aggiornerà domani il Consiglio dei ministri sospeso. La riunione -non ancora convocata- si svolgerà rigorosamente in videoconferenza. Quanto ai contenuti della riunione di oggi, i problemi, sul fronte Recovery, sarebbero tutti circoscritti alla governance, mentre sul Recovery plan e sui saldi ci sarebbe accordo tra le forze di maggioranza.

A fornire indicazioni sulle condizioni di Lamorgese è un tweet di Teresa Bellanova, ministro delle Politiche Agricole: "Un augurio di pronta guarigione alla Ministra Lamorgese, risultata positiva al covid, seppur asintomatica, e costretta a lasciare per questo il Consiglio dei Ministri. Cara Luciana, rimettiti, ti aspettiamo presto!".

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!