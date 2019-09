maltempo

La musica non cambia, piove e Palermo diventa ''Venezia''

Il violento acquazzone che si è abbattuto in soli 20 minuti ha paralizzato alcune zone di Palermo.

Pubblicata il: 02/09/2019

Violento temporale a Palermo e nel giro di 20 minuti, per il secondo giorno consecutivo, alcune zone della città si sono riempite d'acqua. Si tratta delle prime piogge estive che, viste le conseguenze, creano un campanello d'allarme nei palermitani.

Allagamenti si sono registrati in via Badìa, zona viale Michelangelo, con alcuni automobilisti bloccati nelle proprie auto che hanno chiamato i vigili del fuoco.

Disagi alla circolazione anche in via Emilia, angolo viale Croce Rossa, dove le strade sono diventate dei fiumi, così come in via Ugo La Malfa e nel sottopasso di via Regione Siciliana dove le automobili sono state costrette ad andare a passo d'uomo.

