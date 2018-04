Crisi economica

La Palermo che non c'è più: intervista esclusiva a Emilio Longo, il gioielliere che si è arreso alla crisi

Intervista esclusiva ad Emilio Longo, storico gioielliere della Palermo che rimane ormai solo presente nei ricordi di chi l’ha vissuta. Infatti, dopo 80 anni di attività la crisi ha colpito ad un'altra delle istituzioni della nostra bella Palermo...

di Marco Gullà | Pubblicata il: 09/02/2018 - 15:49:43 Letto 2637 volte

Intervista esclusiva ad Emilio Longo, storico gioielliere della Palermo che rimane ormai solo presente nei ricordi di chi l’ha vissuta. Infatti, dopo 80 anni di attività la crisi ha colpito un'altra delle istituzioni della nostra bella Palermo, una città che sta cambiando, e non solo nel costume. Gli antichi punti di riferimento, quelli storici per intenderci, non esistono più. Da “Grande Migliore” a “Pustorino” e poi “Barbisio”, “Bar Mazzara” e infine “Torregrossa”. Saracinesche abbassate, sensazione di lutto perpetuo, il tutto legato a esosi costi di gestione, tasse sproporzionate da pagare ai dipendenti e ritorni economici insufficienti e sempre più bassi di anno in anno. Certamente ha influito anche il cambiamento dei costumi, le mode dei tempi moderni, e la nascita dei grandi centri commerciali con marchi giovani e insegne colorate e ripetute in ogni dove. Insomma, definitivamente sconfitti dalla crisi economica e dall’imposizione dei nuovi mercati. Ė scomparsa l’antica personalità di una Palermo che ha fatto la storia del commercio, delle consuetudini e, soprattutto, dei ricordi di una città elegante, nota per chi appartiene ad una generazione “no franchising”.

Palermomania.it nell’intervista esclusiva e anche nostalgica ad Emilio Longo, storico imprenditore e titolare della “Gioielleria Longo”, ha in un certo senso riaperto una ferita che stenta ancora a cicatrizzarsi, infatti la gioielleria ha chiuso i battenti nel 2013, dopo avere provato a resistere alla forte ondata di crisi che ha travolto tantissimi commercianti. E a ben pensarci, questa ferita appartiene a tutta la città, a tutte le importanti saracinesche chiuse che ne hanno stravolto l’antica identità e la vecchia fisionomia.

Mi piacerebbe che anche le istituzioni riflettessero sull’importanza di questa intervista, che seppur un ricordo ormai, è la testimonianza di tanti sofferenti, dagli imprenditori ai dipendenti che hanno visto vanificare i sacrifici di una vita lavorativa. Di seguito il video dell’intervista.



