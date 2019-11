turista aggredito

La Palermo violenta, turista tedesco ridotto in fin di vita

E' stato preso a pugni perché avrebbe detto a un'automobilista che la sua macchina non poteva attraversare piazza San Francesco d'Assisi.

Pubblicata il: 04/11/2019

È grave un giornalista tedesco di 48 anni che sabato intorno alle 21 è stato preso a pugni perché avrebbe detto a un'automobilista che la sua macchina non poteva attraversare piazza San Francesco d'Assisi, in pieno centro storico e isola pedonale. Fermato come indiziato di delitto il figlio dell'automobilista, un diciannovenne, che ha sferrato i due pugni per "difendere" la madre.



La donna avrebbe cominciato a suonare il clacson nella piazza perché una moto posteggiata ostacolava la sua manovra. Il giornalista era stato additato dalla donna come colui che aveva posteggiato quella moto. Ma l'uomo ha riferito che il mezzo non era di sua proprietà e che comunque da lì non si poteva transitare.



A quel punto è intervenuto il figlio della donna che ha sferrato due pugni alla vittima davanti alla moglie e alla figlia di 10 anni terrorizzate. Una violenza che è stata subito denunciata alle forze dell'ordine. Il diciannovenne, già pregiudicato, è stato fermato.



Il giornalista è in gravi condizioni, ricoverato in prognosi riservata per lesioni alla testa e a un polmone. È stato operato ma i medici stamattina hanno deciso di intervenire una seconda volta. Sia l'indagato sia la vittima sono residenti della zona.

