Pasquetta

La Pasquetta è ''salva'', tra grigliate e un tuffo nel mare di Mondello ***VIDEO***

Il meteo ha graziato tutti i siciliani, la Pasquetta è salva!

di Palermomania.it | Pubblicata il: 02/04/2018 - 11:08:13 Letto 1003 volte

Il meteo ha graziato tutti i siciliani, la Pasquetta è salva e dunque si darà vita a trascorrere una giornata all'aria aperta, come da rituale, per festeggiare.

Da Palermo a Catania, da Trapani a Messina, in tutta la nostra isola il paradigma che accomuna tutti è: la grigliata. Sul prato, in villa, in campagna, il barbecue oggi fa da padrone.

A Palermo, la Rap – l’azienda che si occupa della raccolta dei rifiuti – ha predisposto un piano pulizia: più cassonetti in prossimità delle area ristoro e nelle pinete della Favorita e di Montepellegrino e più pattuglie della polizia municipale nelle borgate marinare di Mondello e Sferracavallo. Un piano concordato con il Comune per salvaguardare i parchi e la sicurezza soprattutto nella giornata di oggi. Il parco della Favorita già preso d’assalto dalle prime ore del mattino, tra carne di castrato e salsicce, i palermitani non si faranno mancare proprio niente.

Ma il bel tempo sta regalando un’altra opzione: trascorrere il giorno di Pasquetta direttamente a Mondello. I più temerari proveranno anche a fare il primo bagno, un assaggio di estate, del resto il tempo di oggi lo permette. E non sono mancate le lunghe code in autostrada, l’esodo è già iniziato ieri ma ha avuto il picco questa mattina, anche questo rappresenta un ultimo ostacolo da superare prima di godersi il sole e il barbecue.

Nel video che segue, immagini della tradizionale "arrustuta" di Pasquetta alla Favorita di Palermo.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!