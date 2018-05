arresto montante

La politica siciliana contro il presunto sistema che proteggeva Antonello Montante

Contestati l'eccessivo attendismo prima di procedere all'arresto, e il fatto che l'ex presidente di Confindustria Sicilia stia ancora ricoprendo altre importanti cariche

di Palermomania.it | Pubblicata il: 14/05/2018 - 15:49:55 Letto 395 volte

L'arresto odierno di Antonello Montante, ex numero uno di Confindustria Sicilia già indagato per concorso esterno in associazione mafiosa e adesso accusato anche di corruzione, per aver imbastito una rete di spionaggio sulle indagini di cui era oggetto, non sembra aver colto di sorpresa la politica siciliana; al contrario, da vari rappresentanti delle forze politiche a Palermo e in Sicilia si è levato un coro di indignazione per il troppo, ingiustificato attendismo.

Così si è espresso in merito il sindaco Leoluca Orlando: "Confidando nel lavoro della Magistratura su questa ed altre vicende che riguardano l'ex presidente di Confindustria Sicilia, non posso che ribadire l'anomalia, da me più volte denunciata in diverse sedi, di un sistema Confindustriale che ha determinato per almeno sei, sette anni le politiche dei precedenti governi della Regione in settori strategici dell'economia e della vita delle nostre comunità".

Della stessa opinione è Sinistra Comune, che non si dice per niente spiazzata dal provvedimento nei confronti dell'ex presidente di Confindustria, e ribadisce perplessità posteriori all'arresto in merito al ruolo, considerato fin troppo viziato, di Confindustria Sicilia nelle politiche regionali: "Dall'arresto di Antonello Montante emerge un contesto inquietante che, tuttavia, non ci stupisce. Riponiamo fiducia nell'operato della magistratura" - dichiara il coordinamento di Sinistra Comune. "La vicenda chiarisce inoltre come la svolta dichiaratamente antimafia sia stata pianificata a tavolino solo per le apparenze: una mera operazione di facciata. Non stupisce dunque l'arresto di Montante - conclude Sinistra Comune - già da tempo avevamo denunciato e rilevato irregolarità ed incongruenze".

Parole forti e di totale condanna nei confronti del sistema alle spalle di Montante anche da parte di Claudio Fava, deputato regionale del movimento #CentoPassi: "Dopo l'arresto con l'accusa di associazione a delinquere finalizzata alla corruzione e di aver spiato l'attività della Magistratura (accusa che si somma a quella di concorso in associazione mafiosa, per cui è tutt'ora indagato) - afferma Fava - è scandaloso che l'ex presidente di Confindustria Sicilia Antonello Montante conservi intatte le proprie cariche: presidente della Camera di commercio di Caltanissetta e presidente di Retimpresa, una consociata di Confindustria nazionale".

"A lungo protetto dall'ex presidente della Regione Crocetta e dall'ex senatore Lumia, chi consente ancora oggi al signor Montante di ricoprire quegli incarichi, nonostante da due anni sia indagato per reati di mafia?", si chiede Fava, che poi lancia un appello: "In attesa di una risposta, chiediamo agli organi preposti, nonché al presidente nazionale Confindustria Boccia e al presidente della Regione Musumeci, di adottare i provvedimenti urgenti ed opportuni affinchè Montante venga sollevato immediatamente dalle sue funzioni".





Ti potrebbe interessare? Corruzione, arrestato a Caltanissetta Antonello Montante ex presidente Confindustria Sicilia

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!