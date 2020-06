cantieri di servizi

La Regione approva i cantieri di servizio per i giardini: si parte in autunno

Orlando e Marino: ''Un beneficio doppio per le famiglie e per tutta la comunitÓ in un momento particolarmente difficile''.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 26/06/2020 - 12:46:06 Letto 379 volte

La Regione Siciliana ha comunicato l'approvazione dei cantieri di servizi che riguardano le aree verdi e i giardini della città. Gli uffici avvieranno le procedure per l'assicurazione dei lavoratori e per l'acquisto dei DPI, e contatteranno i cittadini interessati. I cantieri, in ogni caso, inizieranno entro l'autunno, considerato che ci avviamo verso la stagione più calda.

"Finalmente - dichiarano il sindaco Leoluca Orlando e l'assessore Sergio Marino - si va verso il concreto avvio dei cantieri che permetteranno ad alcune centinaia di persone di svolgere un periodo di lavoro per la comunità e per le sue aree verdi, traendone un piccolo reddito. Un beneficio doppio, quindi, per le famiglie e per tutta la comunità in un momento particolarmente difficile".

Complessivamente saranno impiegate 421 persone. Dovranno svolgere attività di “assistente custode” e/o “assistente giardiniere” o "assistente manutentore", a supporto dei dipendenti dell’Amministrazione comunale, fino ad un massimo di 80 ore mensili e a fronte di un corrispettivo che varia da 453 a 1.494 euro per mese.

L'Amministrazione aveva presentato proposte per poco più di 500 persone, ma il numero ridotto di candidature valide ha portato alla riduzione del numero dei progetti.



A seguire quelli approvati:

Giardino Inglese - Assistente custode: 20 lavoratori per importo complessivo di €. 45.841,53; Giardino Inglese - Assistente Giardiniere: 20 lavoratori per importo complessivo di €. 44.965,35; Villa Giulia - Assistente custode: 20 lavoratori per importo complessivo di €. 44.390,87; Villa Giulia - Assistente Giardiniere: 20 lavoratori per importo complessivo di €. 53.207,36; Villa Trabia - Assistente Giardiniere: 20 lavoratori per importo complessivo di €. 46.573,38; Giardino della Zisa - Assistente custode e/o Assistente giardiniere 20 lavoratori per importo complessivo di €. 43.614,55; Giardino della Palazzina Cinese - Assistente Giardiniere: 20 lavoratori per importo complessivo di €. 52.021,76; Giardino Rosa Balistreri - Assistente custode e/o Assistente giardiniere: 20 lavoratori per importo complessivo di €. 49.290,04; Parterre Falcone Morvillo - Assistente custode e/o Assistente giardiniere: 10 lavoratori per importo complessivo di €. 28.865,00; Villa Bonanno - Assistente custode e/o Assistente giardiniere: 11 lavoratori per importo complessivo di €. 30.368,01; Vivaio Comunale - Assistente custode e/o Assistente giardiniere: 20 lavoratori per importo complessivo di €. 48.284,83; Villa Niscemi ai Colli - Assistente Giardiniere: 20 lavoratori per importo complessivo di €.52.670,68; Villa del Carabiniere - Assistente Giardiniere: 20 lavoratori per importo complessivo di €. 52.573,29; Teatro di Verdura - Assistente Custode e/o Assistente Giardiniere: 20 lavoratori per importo complessivo di €. 52.133,31; Velodromo Paolo Borsellino - Assistente Giardiniere: 20 lavoratori per importo complessivo di €. 51.570,56; Mattatoio Comunale - Assistente Giardiniere: 20 lavoratori per importo complessivo di €. 45.709,83; Parco Ninni Cassarà - Assistente Giardiniere: 20 lavoratori per importo complessivo di €. 51.726,34; Villa del Carabiniere - Assistente Manutentore: 20 lavoratori per importo complessivo di €. 52.619,25; Villa Giulia - Assistente Manutentore: 20 lavoratori per importo complessivo di €. 46.673,08; Giardino Inglese - Assistente Manutentore: 20 lavoratori per importo complessivo di €. 51.487,75; Mercato Ittico - Assistente Manutentore: 20 lavoratori per importo complessivo di €. 51.204,17; Villa Trabia e Parterre Falcone Morvillo - Assistente Manutentore: 20 lavoratori per importo complessivo di €. 50.656,36.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n░ 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!